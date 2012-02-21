Незабаром харків’яни зможуть з комфортом літати до Стамбула

Харків. 21 лютого. УНІАН. Весною цього року авіакомпанія Turkish Airlines планує розпочати виконання регулярних польотів за маршрутом Стамбул - Харків - Стамбул.

Переговорний процес між авіаперевізником та керівництвом Міжнародного аеропорту «Харків» увійшов у завершальну стадію, повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові.

Turkish Airlines вже найближчим часом планує розпочати продаж квитків на цей рейс. Очікується, що перельоти здійснюватимуться 2 рази на тиждень - по вівторках і п`ятницях. Рейс виконуватиметься на повітряних суднах типу Boeing 737-800 - саме вони становлять основу парку літаків цього найбільшого авіаперевізника в регіоні.

«Упевнений, що наші пасажири повною мірою оцінять всі ті переваги, які дає їм співпраця Міжнародного аеропорту «Харків» з такою великою авіакомпанією, як Turkish Airlines. Це європейський сервіс і пунктуальність, а також гарантована безпека. Відкриваючи цей рейс, ми продовжуємо реалізовувати стратегію розвитку харківського аеропорту і виконувати ті завдання, які поставив перед нами інвестор», - сказав Володимир ВАСИЛЬЧЕНКО, директор компанії «Нью Системс АМ» (компанія-оператор Міжнародного аеропорту «Харків», входить до складу групи DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО).

Як уже повідомлялося, на сьогодні обслуговуванням польотів за маршрутом Харків-Стамбул займається турецька low-cost компанія Pegasus. У зимовому розкладі рейси цієї авіакомпанії здійснювалися 5 разів на тиждень.

Довідка УНІАН. Turkish Airlines (THY) – флагманський перевізник Туреччини (Стамбул). Географія польотів охоплює понад 200 напрямів у більш ніж 80 країнах світу. Головним хабом авіакомпанії є Міжнародний аеропорт імені Ататюрка (IST), Стамбул. Авіакомпанія Turkish Airlines була заснована в травні 1933 р. На сьогодні у компанії наймолодший парк літаків із середнім віком 3,5 року, з яких понад 50 літаків - серії Boeing і понад 40 літаків - серії Airbus. Компанія має найкращий центр підготовки членів екіпажів у Європі та Центральній Азії. До України Turkish Airlines літають з 1993 р. В даний час рейси виконуються до Києва, Дніпропетровська, Донецька, Одеси та інших міст. З грудня 2006 р. Turkish Airlines стали членом Star Alliance.

Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються у рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція МА «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО у проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерський башти) - 191,3 млн. дол.

На знімку: літаки на стоянці в Харківському аеропорту.

Фото В.К.