На Харківщині внаслідок пожежі загинули двоє інвалідів-візочників

Харків. 22 лютого. УНІАН. На Харківщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинуло двоє інвалідів-візочників.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні МС України в Харківській області, пожежа у приватному будинку в селі Хлібному Лозівського району області сталася 21 лютого близько 8:20.

Рятувальники, які прибули на місце події, виявили, що в одній з кімнат горіло лише розкладне крісло та домашні речі на ньому. Приміщення будинку було сильно задимлене.

Пожежа була ліквідована о 09:00. Під час проведення розвідки в одній з кімнат були знайдені тіла господарів, чоловіка 1946 р.н. та жінки 1950 р.н., які задихнулися чадним газом.