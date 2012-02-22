УНП, КУН та Наша Україна у Харкові координуватимуть дії

Харків. 22 лютого. УНІАН. У Харкові обласні організації Української народної партії, Конгресу українських націоналістів та партії «Наша Україна» підписали заяву про створення спільної Координаційної ради для підготовки до виборів 2012 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова Харківської обласної організації Української народної партії Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ.

За його словами, Координаційна рада, зокрема, займатиметься створенням спільного виборчого штабу, узгодженням та висуненням спільних кандидатів по мажоритарних округах, створенням єдиного від УНП, КУН та «Нашої України» виборчого списку, а також напрацюванням пропозицій до центральних партійних органів щодо ведення подальшої спільної роботи.

В.ТРЕТЕЦЬКИЙ зауважив, що на сьогодні спільні кандидати по мажоритарних округах Харківщини від цих партій ще не визначені, однак до 1 березня Координаційна рада узгодить їхні кандидатури.

В.ТРЕТЕЦЬКИЙ також наголосив, що на всеукраїнському рівні УНП, КУН та Наша Україна розпочали переговори про створення єдиної правоцентриської політичної партії. Він не виключив можливості влиття до цього об’єднання інших політичних партій України.

«Сьогоднішня зустріч продемонструвала спроможність державницьких політичних сил стати над партійними амбіціями. Ми на Харківщині відреагували на запит українців бачити національно-демократичні сили згуртованими, і особливо тоді, коли вирішується для Української держави. Закликаю і інші праві політичні сили приєднатися до нашої ініціативи», - сказав В.ТРЕТЕЦЬКИЙ.