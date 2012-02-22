Пікет 23 лютого в Харкові може не відбутися – організатор акції

Харків. 22 лютого. УНІАН. Харківська міська рада через суд має намір заборонити Народній раді України проводити запланований на 23 лютого пікет на площі Свободи.

Як повідомив кореспондентові УНІАН один з організаторів акції, голова Харківського громадського об’єднання інвалідів Чорнобиля «Чорнобильський Спас» Борис КОРОТКОВ, сьогодні о 18.30 відбудеться засідання Харківського окружного адміністративного суду, який розглядатиме відповідний позов Харківської міської ради.

Б.КОРОТКОВ зазначив, що засідання мало відбутися о 16.00, однак представники міськради «порушили низку процедурних норм», тому їм надано час для виправлення порушень.

Активіст зауважив, що він подав заявку на проведення пікету ще 23 січня, а юристи міськради почали оскаржувати проведення акції тільки сьогодні, що «не відповідає чинному законодавству». «Вони повинні це були зробити негайно», - вважає Б.КОРОТКОВ.

За його словами, міськрада обґрунтовує свою скаргу тим, що учасники акції протесту будуть заважати руху транспорту на площі Свободи і пересуванню громадян, які не беруть участь у пікеті, заважатимуть монтуванню декорацій до святкування Масляної, а також «міськрада послалася на те, що на вулиці низькі температури». Б.КОРОТКОВ скептично поставився до мотивації, яку надали представники Харківської міської ради.

Якщо суд ухвалить рішення заборонити проведення пікету, у той же час Б.КОРОТКОВ зауважив, він все ж вийде на лощу в запланований час.

«Я вийду на площу, я не можу людей покинути. Вийду, зачитаю рішення суду, а далі будемо думати. Я ж не можу всіх обдзвонити та попередити», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові члени Народної ради України планували 23 лютого провести пікет із вимогою відставки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, розпуску уряду Миколи АЗАРОВА та перевиборів до Верховної ради України.

За словами Б.КОРОТКОВА, планувалося, що в пікеті візмуть участь до 1 тисячі активістів чорнобильських, афганських, ветеранських, підприємницьких об’єднань, екологічних та козацьких організацій. Для участі в пікеті приїдуть представники 22 областей України.