У Коропових Хуторах спалили 21-метрове опудало (фото)

Харків. 27 лютого. УНІАН. На Харківщині в селищі Коропові Хутори Масляну відсвяткували спаленням найбільшого в Україні 21-метрового опудала.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, народне дійство пройшло в рамках другого обласного культурно-мистецького свята «Масляна на Коропових Хуторах».

Під час святкування Масляної кожен район області презентував свої опудала Зими (переміг Дворічанський район), страву на конкурс народних делікатесів «Ярило» (переміг Зміївський район). Найсильніші учасники свята взяли участь у конкурсі «Силач району», тут здобув перемогу та отримав приз - діжку пива - житель Вовчанського району.

Гості свята змогли безкоштовно покататися на ковзанах, санчатах, льодовій гірці, конях. Хокейна команда «Альянс» провела майстер-клас для юних спортсменів та їхніх батьків. У руслі Сіверського Дінця відбулися змагання між любителями зимового купання. Крім цього, працювала виставка народних промислів, містечко атракціонів та безліч торговельних майданчиків.

Головною забавою свята став народний конкурс, під час якого будь-хто з бажаючих міг залізти на 12-метровий стовп та отримати заслужені подарунки.

Губернатор Михайло ДОБКІН, вітаючи гостей свята з Масляною, побажав усім гарного настрою та відзначив особливу, добру атмосферу села Коропове.

«Наш народ славиться тим, що вміє зберігати традиції та оберігати культуру. Я бачу, що всі райони Харківської області добре підготувалися до свята, і тому тут буде стільки позитивних емоцій, що про свято буде чутно за багато кілометрів», - сказав М.ДОБКІН.

Фото сайту ХОДА