Ірина Акімова відвідає Харків

Харків. 29 лютого. УНІАН. У п’ятницю, 2 березня, планується відкриття Регіонального перинатального центру за участю першого заступника Глави Адміністрації Президента України Ірини АКІМОВОЇ, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

«Відповідно до зобов`язань, які брала на себе обласна адміністрація, всі ремонтні роботи і монтаж медичного обладнання в приміщеннях було закінчено до 31 грудня 2011 року. Але за вимогами законодавства це обладнання мало пройти сертифікацію, перевірку, а приміщення - отримати відповідні дозволи від органів санітарно-епідеміологічної служби, пожежних, державної архітектурно-будівельної компанії. На даний момент всі ці дозволи отримані. Хотів би підкреслити, що в першу чергу перинатальний центр буде обслуговувати жителів сільської місцевості», - сказав заступник голови облдержадміністрації Ігор ШУРМА.

Представникам ЗМІ, які висвітлюватимуть подію, можуть акредитуватися до 17:00 1 березня 2012 року за тел.700-03-31; 700-17-49, повідомляє сайт