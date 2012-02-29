До Тимошенко приїхали керівники «Батьківщини»

Харків. 29 лютого УНІАН. Заступник голови ВО Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ, керівник парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, а також народний депутат України Володимир ФІЛЕНКО прибули до Качанівської виправної колонії Харкова, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати прийшли на територію колонії близько 10.30.

На цей час в пенітенціарній службі на вдалося з’ясувати, чи вони зможуть побачитися із Ю.ТИМОШЕНКО.

У ці хвилини поряд з колонією зібралося близько 50 прихильників Ю.ТИМОШЕНКО. Люди тримають символіку БЮТ, прапори організації «Батьківщина молода», плакати із зображенням Ю.ТИМОШЕНКО.

Учасники акції вимагають негайно звільнити екс-прем’єра.