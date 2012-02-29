На Металісті буде найкраще поле Євро-2012 - менеджер реконструкції

Харків. 29 лютого. УНІАН. На стадіоні «Металіст» буде найкраще поле Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», про це заявив менеджер проекту реконструкції ігрового поля Обласного спортивного комплексу «Меаліст» Мартін ГЕЛВІН.

Коментуючи стан поля після першого матчу на стадіоні «Металіст», який відбувся 23 лютого (матч Ліги Європи «Металіст» – «Зальцбург»), М.ГЕЛВІН розвіяв побоювання, що газон з українською зимою не впорався.

За словами фахівця, «зараз поле відходить від зимових холодів, набирає сили після матчу із «Зальцбургом» і кількох тренувань. Воно знаходиться в режимі відновлення, коренева система здорова і розвинена, крона також у відмінному стані, хоч це й не так помітно. Наша програма, яка стартувала 14-го числа, включала в себе подвійне досівання поля – 14-го і 15-го лютого, це також є частиною приготування поля до матчів чемпіонату, Ліги Європи, а також майбутнього Євро-2012. Зараз ми вносимо добрива, використовуємо ковдри, щоб захистити траву, і також застосовуємо лампи штучного освітлення».

М.ГЕЛВІН відмітив, що «поле пройшло випробування лютими морозами – температура опускалася від -15 до -23 градусів. А зараз, як я вже сказав, воно знаходиться в режимі повного відновлення. Якість покриття хороше, коріння здорове, верхівка трави зеленіє і росте. Однією з частин догляду за полем є застосування добрив і досівання нового насіння, захист газону ковдрами, застосування ламп для того, щоб трава могла рости навіть у цю пору року».

На запитання, як готується поле до українського чемпіонату, що розпочинається 3 лютого, менеджер зазначив, що підготовка триває у звичному режимі.

«Так само, якби ми його готували до будь-якого заходу. Внесемо добрива, продовжимо програму досівання, також продовжимо спільно використовувати ковдри і лампи для штучного зростання. Всі заходи для підготовки до матчу в звичайному режимі», – сказав М.ГЕЛВІН.

Коментуючи свою заяву на початку проекту реконструкції поля про те, що воно буде найкращим на Євро-2012, менеджер з упевненістю підтвердив сказане ним раніше.

«Це завжди було нашою метою і, звичайно ж, на «Металісті» буде найкраще поле чемпіонату Євро-2012. Зараз ви бачите так званий період переходу від сну до активного дня. Поле витримало сувору зиму і зараз відновлюється. Це цілком нормальний процес, і на Євро ви побачите іншу картину», – сказав М.ГЕЛВІН.

Як повідомляв УНІАН, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ виділив на реконструкцію газону ОСК «Металіст», який готується до ігор континентальної першості, 3 млн. євро. За результатами реконструкції стадіон отримав один з найкращих у Європі газонів від усесвітньо відомої компанії STRI («автора» футбольних полів Чемпіонату світу з футболу 2010 р. та інших проектів). Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в модернізацію ігрового поля стадіону «Металіст» становить 3 млн. євро. Крім того, придбання восени 2011 р. для ОСК «Металіст» норвезької системи освітлення «MLR S 80» (вартістю 400 тис. євро) забезпечує необхідне для природного зростання газону світло протягом усього року.

Роботи з реконструкції газону ігрового поля стадіону були розпочаті 16 квітня 2011 р. Підготовку до цього етапу реконструкції структури ФК «Металіст» та групи DCH, яка реалізує у Харкові проекти до Євро-2012, проводили з початку січня 2011 р. В ході реконструкції газону, зокрема, замінена система підігріву поля. Після реконструкції обігрів здійснюється шляхом подачі етиленгліколю по трубопроводах. За рахунок цього забезпечується прогрівання трави при низьких температурах. На «Металісті» встановлено систему аерації поля із застосуванням вакуумної установки, яка забезпечує примусовий дренаж, а також реверсну подачу повітря в шар підґрунтя. У ході реконструкції запроваджена нова система поливу, в результаті чого збільшено кількість спринклерів, встановлено нові системи труб, насоси, резервуар на 80 куб. м, що забезпечує своєчасну подачу води на полі навіть в нештатних ситуаціях – у разі перебоїв з водопостачанням у місті. Крім того, на полі застосовуватиметься система штучної прошивки трави від компанії Desso (Нідерланди), що додатково забезпечить дренування, аерацію і нормативну густоту трави.

На знімку: поле стадіону «Металіст».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА