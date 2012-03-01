Харківщина в 2011 р. збільшила зовнішньоторговельний обіг

Харків. 1 березня. УНІАН. У 2011 році зовнішньоторговельний обіг Харківської області виріс і становить понад 4,1 млрд. дол.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це повідомив сьогодні в ході підсумкового звіту перед депутатами Харківської обласної ради голова облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його словами, минулого року Харківська область розширила і зміцнила зовнішньоекономічні зв`язки. Зовнішньоторговельний обіг області виріс порівняно з попереднім роком на 26% і становить понад 4,1 млрд. дол.

Губернатор зазначив, що експортні постачання збільшилися майже на 29% і перевищили 1,8 млрд. дол., імпортні надходження - на 24% і становлять майже 2,3 млрд дол.

«Темп зростання експортних постачань у 2011 році перевищив темп зростання імпортних надходжень на 4,6%, що з`явилося першою сходинкою до подальшого скорочення негативного сальдо зовнішньої торгівлі. Основу експорту становила продукція машинобудування, обсяг якої збільшився на третину, а також продукція харчової промисловості, експорт якої порівняно з 2010 роком виріс удвічі», - сказав М.ДОБКІН.