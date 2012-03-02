У Харкові з офіційним візитом перебуває Ірина Акімова

Харків. 2 береня. УНІАН. Сьогодні з офіційним візитом у Харківській області перебуває перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА.

Як повідомили кореспондета УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, у ході візиту вона зустрінеться з викладачами та студентами Харківського національного медичного університету і візьме участь в урочистому відкритті регіонального перинатального центру обласної клінічної лікарні.

Очікується також, що І.АКІМОВА поспілкується з журналістами.