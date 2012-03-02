У Харкові з офіційним візитом перебуває Ірина Акімова
10:15, 02 березня 2012Харьків
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Відкриє перинатальний центр
Харків. 2 береня. УНІАН. Сьогодні з офіційним візитом у Харківській області перебуває перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА.
Як повідомили кореспондета УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, у ході візиту вона зустрінеться з викладачами та студентами Харківського національного медичного університету і візьме участь в урочистому відкритті регіонального перинатального центру обласної клінічної лікарні.
Очікується також, що І.АКІМОВА поспілкується з журналістами.
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