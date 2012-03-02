Харківщина й надалі приділятиме увагу розвитку медицини - Добкін

Харків. 2 березня. УНІАН. В Харківській області й надалі створюватимуться умови для розвитку медицини.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, під час брифінгу за підсумками відвідування Регіонального перинатального центру при Харківській обласній клінічній лікарні губернатор Михайло ДОБКІН заявив, що на Харківщині й надалі розвитку медичної галузі буде приділятися пильна увага.

«Наші плани чітко прописані у Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року. Ми знаємо, що ми робимо сьогодні, що ми будемо робити завтра, ми чітко розуміємо, які пріоритети у нас будуть через 5 років», - сказав М.ДОБКІН.

«Однозначно, - додав він, - за допомогою державного бюджету ми будемо купувати нове медичне обладнання, ремонтувати об`єкти охорони здоров`я. Ремонтуючи ФАПи та амбулаторії сімейного типу в сільській місцевості, ми будемо будувати поруч житло для медиків, тому що сьогодні існує дуже велика диспропорція концентрації лікарів у містах і селах. Всю цю роботу можна охарактеризувати коротко: ми будемо створювати умови для розвитку медицини в Харківській області».