У Харкові презентовано трамвай та тролейбус із символікою податкової служби

Харків. 2 лютого. УНІАН. У Харкові відбулася презентація трамвая та тролейбуса із символікою Державної податкової служби України та зображеннями героїв першого анімаційного мультфільму на податкову тематику «Місто мрій».

Як передає кореспондент УНІАН, у презентації агітаційного транспорту, яка відбулася на перехресті вулиці Тринклера та проспекту Правди, взяли участь голова Державної податкової служи України в Харківській області Андрій РОЗДАЙБІДА та перший заступник голови ДПСУ в Харківській області – начальник управління податкової міліції Володимир МИХАЙЛОВ.

Першими пасажирами прикрашеного тролейбуса стали 20 вихованців міського інтернату «Родина». Працівники ДПСУ в Харківській області провели для дітей екскурсію містом. Під час поїздки вихованці інтернату прослухали лекцію на податкову тематику, взяли участь у конкурсах і вікторинах. Після екскурсії всі діти отримали пакунки з солодощами, книгами та календарями, а також диск із анімаційним мультфільмом на податкову тематику «Місто мрій».

За словами А.РОЗДАЙБІДИ, головною метою цієї акціє є виховання податкової культури в населення України. «Державна податкова служба України на сьогодні вже майже реорганізована. Сьогодні потрібно міняти менталітет нової служби, і він зараз змінюється. Це передусім відкритість та партнерське ставлення до платників податків. Молоде покоління має знати, що потрібно сумлінно платити податки, і все, про що ми думаємо та мріємо, буде в нас. Потрібно відмінити хамське ставлення до платників податків. Кожен платник – це віп-клієнт. Ми будемо добиватися й доб’ємося цього», - наголосив він.

А.РОЗДАЙБІДА підкреслив, що податківці систематично проводять роз’яснювальну роботу в дитячих садках, школах, університетах, організовують дні відкритих дверей, конкурси та вікторини для молоді. На його думку, такі заходи неодмінно сприятимуть покращенню іміджу податкової служби. «Місто мрії буде в Україні», - висловив переконання він.

На думку організаторів заходу, транспорт із символікою ДПС України, який відсьогодні курсуватиме вулицями Харкова, приверне увагу не тільки місцевих мешканців, але й туристів. «Таким чином, міський транспорт із зображенням кадрів із мультфільму «Місто мрій» не лише допоможе впровадженню податкової культури серед населення, а й сприятиме популяризації міста Харкова», - зауважили податківці.

Довідка УНІАН. У 2011 році за особистої ініціативи голови ДПС України Олександра КЛИМЕНКА було створено перший анімаційний мультфільм на податкову тематику «Місто мрій». У мультфільмі в доступній для дітей формі роз’яснюється суть податків та важливість їх своєчасної сплати.

Фото Юрія ЛАРІНА