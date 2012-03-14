На Харківщині накрили ковертаційний центр із обігом 120 млн. грн.

Харків. 14 грудня. УНІАН. На Харківщині ліквідовано ковертаційний центр із обігом понад 120 млн. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Державної податкової служби в Харківській області, організатором центру виявилася 59-річна харків’янка.

Жінка з двома спільниками протягом 2010 – 2012 років займалися незаконною конвертацією грошових коштів для підприємств Харківської області з використанням рахунків та реквізитів фіктивних підприємств, відкритих на підставних осіб.

Під час ліквідації конвертаційного центру за усіма адресами офісних приміщень та місцями проживання фігурантів справи були проведені обшуки, у ході яких вилучено близько 300 тис. грн., понад 100 тис. дол., 40 тис. євро та 140 тис. рублів, 27 печаток та чекових книжок підконтрольних учасникам злочинної діяльності підприємств, комп’ютерна техніка, бухгалтерська документація.

Ліквідація конвертаційного центру дозволила податківцям знешкодити 5 ризикових підприємств, які протягом тривалого часу формували схемний податковий кредит підприємствам реального сектору економіки. За попередніми розрахунками, загальна сума незаконно сформованого податкового кредиту з ПДВ для підприємств – користувачів «конверту» сягнула 20 млн. грн.

Управління податкової міліції ДПС у Харківській області порушило кримінальну справу за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення офіційних документів). Тривають слідчо-оперативні заходи з затримання організаторів конвертаційного центру та відшкодування завданих державі збитків.