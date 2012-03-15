На Харківщині в аварію потрапив службовий автомобіль ДАІ

Харків. 15 березня. УНІАН. На Харківщині в ДТП потрапив службовий автомобіль дорожньо-патрульної служби.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі обласної міліції, аварія за участю автомобіля ДАІ сталася 14 березня близько 19:00 на автошляху Київ-Харків-Довжанський у селищі Мала Данилівка Дергачівського району.

За даними прес-служби, автомобіль «Форд Фьюжін», який рухався з боку Чугуєва у напрямку Києва, не надав переваги в русі та допустив зіткнення зі службовим автомобілем дорожньо-патрульної служби ВАЗ-21093, який рухався з увімкненими проблисковими маячками. Службовий автомобіль прямував з місця, де працівники ДАІ разом зі слідчими проводили відтворення обставин ДТП, яке сталося раніше.

Внаслідок ДТП незначні тілесні ушкодження отримав працівник міліції та пасажир службового автомобіля. Вони були доправлені до лікарні. Після надання медичної допомоги пасажир автомобіля відпущений додому, а працівника міліції було госпіталізовано до відділення політравм. Люди, які їхали в іномарці, не постраждали.

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