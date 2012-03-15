На агрокомбінаті «Слобожанський» - великі плани

Харків. 15 березня. УНІАН. У 2012 році буде проведена реконструкція агрокомбінату «Слобожанський».

Керівництво Харківської області та Чугуївського району буде сприяти відродженню підприємства. Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив у ході зустрічі з жмешканцями селища Чкаловське губернатор Михайло ДОБКІН.

«Колишнє керівництво не бачило для себе перспективи розвитку цього підприємства. Розуміючи, що немає сенсу далі домовлятися з ними про співпрацю, ми розпочали розмову про те, щоб підприємство не було повністю переведено на рослинництво. Зараз у агрокомбінату з`явилися нові власники і новий директор. Кілька днів тому я розмовляв з власниками підприємства. У них великі плани щодо розвитку. Головне, що сьогодні область і район нададуть всіляку допомогу відродженню виробництва. З нашого боку до власників тільки 2 умови: збереження робочих місць і надання допомоги в соціально-економічному розвитку населених пунктів, де розташовані підрозділи підприємства», – сказав М.ДОБКІН.

Прес-служба ОДА повідомляє, що галузь свинарства на підприємстві була повністю ліквідована в 2011 році з причини збитковості виробництва. У 2012 році планується реконструкція та ремонт приміщень для утримання свиней у селах Чкаловське, Юрченкове та Гракове і придбання м`ясних порід свиней з більш високим потенціалом продуктивності з держав Західної Європи.