Маркевич налаштовує Металіст грати агресивно

Харків. 15 березня. УНІАН. Головний тренер харківського Металіста Мирон Маркевич вважає, що вихід його команді у наступне коло Ліги Європи може гарантувати лише агресивна гра його команди проти грецького Оліпіакоса.

Про це він сказав на прес-конференція, присвяченій матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між Металістом та Олімпіакосом, який розпочинається за кілька годин у Греції.

«Нам не треба озиратися назад, потрібно дивитися лише вперед. Якщо ми хочемо пройти далі, то нам треба зіграти набагато агресивніше і, найголовніше, результативніше», - сказав Маркевич.

Вальверде сказав, що Олімпіакос гратиме від атаки, як ви плануєте зіграти?

Гра все покаже, як вони гратимуть, і як ми. Ви знаєте нашу команду, ми граємо тільки на атаку, і нічого й на цей раз змінювати не будемо.

Ставитимете команді завдання забити гол у першому таймі?

Ризикувати потрібно, але треба мати голову. Олімпіакос - команда досвідчена, і бігти з «шашками наголо» ми не будемо.

Яка причина того, що ви програли першу гру, який ключовий момент став вирішальним у першій грі, і в чому причина вашого програшу?

Олімпіакос зіграв грамотно в обороні і не дав нам зіграти так, як ми звикли. Це все і вирішило. Я вважаю, гол не зовсім логічний, але так у футболі буває. Команда, яка грамотно грає в обороні, завжди свій момент знайде.

Відсутність Едмара, Крістальдо і, можливо, Фініньо - це головний біль для вас?

Звичайно. Всі матчі Ліги Європи вони проводили на полі. Але я не думаю, що ті футболісти, які вийдуть на поле у четвер, щось зіпсують.

Олімпіакос не пропускає в останніх 10 матчах. Як ви вважаєте, що переможе завтра, напад чи захист?

Олімпіакос - дійсно збалансована команда. Вони в обороні добре грають, не пропускають, і в атаці добре. Завтра дві команди гратимуть в атакуючий футбол, а уболівальники, я гадаю, отримають задоволення від матчу.

Наскільки ви готові вразити уболівальників Олімпіакоса, які дійсно є 12-м гравцем? Зустрічалися раніше з таким?

Ми знаємо уболівальників Олімпіакоса, і вони дійсно сильно підтримують команду. Ми не вперше граємо з такою аудиторією: Бешикташ, Галатасарай, Евертон... Плюс у нас латиноамеріканці грають - у них теж дуже серйозні уболівальники на батьківщині. Ми готові до цього і, гадаю, це нам на руку.

У якому стані буде Фініньо, чи вийде він?

Буде тренування, і ми визначимо, вийде він чи ні.

Після головного тренера на запитання журналістів відповів захисник Металіста Сергій Пшеничних.

Всі відзначають командну гру греків. А персонально когось можете відзначити?

У них дуже збалансована команда. Особливо в обороні вони діють дуже добре, і розвернутися біля своїх воріт не дають. Мені ж особисто сподобався нападаючий Джеббур і автор голу Фустер.

Тренер Олімпіакоса зізнався, що розглядає варіант із серією пенальті, а ви готуєтеся до цього?

Перед грою не готуємося, але у нас буде тренування і, можливо, ми спробуємо. У нас є штатні пенальтісти в команді, в усякому разі, ми постараємося зробити все можливе, щоб виграти серію післяматчевих пенальті, якщо вона буде.

Прес-служба ФК «Металіст»

На знімках: Мирон Маркевич спостерігає за грою Металіста з Олімпіакосом 8 березня у Харкові; (внизу) епізоди зустрічі команд.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА