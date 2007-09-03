Хто доб’є рейтинг Партії регіонів у Харкові?

Харків. 3 вересня. УНІАН. Експерти Агентства моделювання ситуацій відзначають новий виток протистояння між владою Харкова та бізнесменами, які підтримують опозиційні партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у Києві заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Донедавна на бізнесменів, які підтримують опозицію, активно «наїжджав» в основному регіонал Михайло ДОБКІН, - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ. - Тепер же до цієї справи долучився й голова обласного відділення Партії регіонів Василь САЛИГІН».

За словами політолога, мова йде про спроби влади закрити так званий Кінний ринок, на якому працюють понад три тисячі харківських підприємців (ринок входить у структуру концерну АВЭК, підконтрольному нардепу-бютівцу Олександру ФЕЛЬДМАНУ - УНІАН). Відомо, що В. САЛИГІН активно лобіює будівництво на місці ринку нового комплексу, і за наїздами стоїть саме він».

А. ГОЛОБУЦЬКИЙ також відзначив, що подібні дії негативно позначаться на рейтингах Партії регіонів. «Партії регіонів у Харкові явно не поталанило, - підкреслив він. - Спочатку її рейтинг активно знижував М. ДОБКІН, тепер же до цього підключився й В. САЛИГІН, що остаточно доб`є рейтинг ПР своїми «земельними ініціативами» і нападками на ринкових торговців».