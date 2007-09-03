У Харкові виконали партійне доручення Януковича

Харків. 3 вересня. УНІАН. Ріщення про виключення з лав Партії регіонів голови фракції ПР у Харківській міськраді В’ячеслава КАРТАВИХ і депутата обласної ради Віталія САМУСЄВА, а також сувора догана секретарю Харківської міськради Геннадію КЕРНЕСУ стали прямим виконання настанов лідера Партії регіонів, прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, які він висловив під час недавнього візиту до Харкова.

Про це сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН Харківський міський голова Михайло ДОБКІН, коментуючи рішення політради Харківського відділення Партії регіонів стосовно названих членів партії.

«Виключно по завданню лідера партії розібратися із ситуацією у партійній організації і були зроблені всі відповідні розгляди», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, рішення приймалося колегіально, демократично, і воно, на його думку, є цілком справедливим.

«Рішення приймалося колегіально, абсолютно прозоро, у присутності більшості членів ради обласної парторганізації. Були дискусії на цю тему, висловлювалися різні точки зору. Всі, хто виключений, отримав покарання чи догану, або присутні мали право і можливість висловити свою точку зору, відповісти на запитання. Тому говорити про справедливість зараз не є можливим, тому що колегіальне рішення завжди справедливе», - зазначив М.ДОБКІН.

Він зазначив, що двоє людей були виключені «за дискредитацію високого звання члена партії, а сувора догана Г.КЕРНЕСУ - за неналежне виконання програмних документів партії». При цьому М.ДОБКІН особливо наголосив на тому, що події відбулися саме зараз, під час виборчої кампанії, і це важливо для партії.

«Я хочу особливо акцентувати увагу на тому, - сказав М.ДОБКІН, - що все це відбувалося у період виборчої кампанії, тобто та відповідальність перед виборцями, яку взяла на себе Партія регіонів, настільки висока, що ми не боїмося ні виборчих процесів, ні поствибочих процесів. Ми взяли на себе відповідальність перед людьми, значить всі члени партії мусять суворо дотримуватися Статуту і тих програмних документів, з якими ми йшли на вибори».

«Гадаю, - наголосив М.ДОБКІН, - що всі з цього зроблять висновки».

На запитання, чи достатнім він вважає покарання Г.КЕРНЕСА у зв’язку з постійною гострою критикою, яка лунає на адресу секретаря міськради у Харкові, М.ДОБКІН відповів, що «Кернесу догана виносилася не як секретарю міськради, а як члену партії». «Ми розглядали виключно партійну роботу того чи іншого члена партії», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня під час перебування у Харкові В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Партія регіонів найближчим часом розгляне питання про партійну відповідність керівника Харківського регіонального виборчого штабу М.ДОБКІНА.

«Я повинен визнати, що не всі члени Партії регіонів виконують на 100% програму партії. Але це існує не тільки в нашій партії, але і в інших політичних силах», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому лідер Партії регіонів підкреслив, що тільки під час своєї робочої поїздки до Харкова дізнався про проблеми, які існують в регіональній організації партії. «Той випадок, який спостерігається в Харкові, мені раніше не був відомий. Ми підійдемо до рішення цього питання після того, як його розглянемо. Я не можу зараз відповісти на питання, чи замінить Партія регіонів керівника регіонального виборчого штабу. Але рішення буде принциповим, і прийматиметься з урахуванням того негативу, який сьогодні є. У нас завжди вистачало сил визнавати власні помилки і приймати жорсткі рішення по відношенню до членів нашої партії», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня мер Харкова М.ДОБКІН був призначений керівником міського виборчого штабу Партії регіонів.