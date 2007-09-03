Фельдман почав агітацію на вертольоті

Харків. 3 вересня. УНІАН. Народний депутат України 5-го скликання, керівник харківського обласного штабу БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН розпочав агітаційну кампанію в регіоні нестандартним способом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата, О.ФЕЛЬДМАН на військовому вертольоті здійснює обліт віддалених населених пунктів області.

Таким чином щодня він відвідує близько 10 населених пунктів, до яких не те що не доїжджає влада й представники інших політичних сил, але й не завжди дійшли навіть блага цивілізації, зазначаає прес-служба.

А. ФЕЛЬДМАН шокований умовами життя в харківській глибинці. На основі зібраних фото- і відеоматеріалів відвідування керівник Харківського обласного штабу БЮТ планує зробити тематичну виставку.

Як відзначив А.ФЕЛЬДМАН, «люди в сільській місцевості, особливо в далекій глибинці, сьогодні живуть в умовах, які нагадують середньовіччя».

Якби відвідувачі майбутнього фіналу чемпіонату ЄВРО-2012 проїхали по цих забутих Богом і цивілізацією районах, - сказав О.ФЕЛЬДМАН, - вони б, напевно, не повірили, що таке можливе в сучасній Європі».