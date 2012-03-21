На хабарі погорів майор податкової міліції

Харків. 21 березня. УНІАН. Прокуратурою міста Харкова порушено кримінальну справу стосовно 32-річного старшого оперуповноваженого відділу податкової міліції державної податкової інспекції одного з районів м. Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, справу порушено за фактом злочину, передбаченого ч.1 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян та державним інтересам).

За даними прес-служби, встановлено, що майор податкової міліції вимагав 32 тис. грн. в якості хабара за непритягнення підприємця до кримінальної відповідальності та позитивний результат перевірки магазину, який він перевіряв у березні разом з іншим працівником податкової міліції, не маючи законних підстав, переслідуючи головну мету – вимагання хабара.



У справі триває досудове слідство.