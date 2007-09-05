Литвину також не до вподоби наші дороги

Харків. 5 вересня. УНІАН. Колишній спікер українського парламенту, лідер однойменного виборчого блоку Володимир ЛИТВИН критично висловився стосовно якості доріг у Харківській області.

Як передає кореспонденту УНІАН, свою думки стосовно регіону він висловив під час перебування на Харківщині.

Багато проблем Слобожанщини та її столиці політик пов’язує, зокрема, з неналежним представництвом Харківщини в центральних органах влади.

«Нинішнє представництво Харківщини в центральних органах влади не відповідає її статусу першої столиці», - заявив В.ЛИТВИН на зустрічі з журналістами.

За його словами, Харківська область відсторонена від прийняття загальнодержавних рішень, а її економічний, промисловий та інтелектуальний потенціал не враховуються в державній політиці.

Політик, зокрема, повідомив, що у ході передвиборної кампанії провів зустрічі з виборцями в кількох районах області. За його словами, його турбує суцільне розчарування та зневіра людей у те, що вони можуть щось змінити. Як відзначив В. ЛИТВИН, він об`їздив всю Україну, але дороги Харківської області йому видалися одними з найгірших в країні.