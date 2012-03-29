Нова справа Тимошенко не буде слухатися в Качанівський колонії

Харків. 29 березня. УНІАН. Справу проти екс-прем’єр-міністр України Юлії Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» розглядатиме Київський районний суд Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав прокурор Харківської області Геннадій Тюрін, відповідаючи на репліку захисника Ю.Тимошенко Сергія Власенка щодо можливості, зважаючи на поганий стан здоров’я підсудної, проведення судових слухань у Качанівській колонії, де відбуває покарання Ю.Тимошенко.

Г.Тюрін підкреслив, що Ю.Тимошенко отримає медичну допомогу після чого зможе особисто бути присутньою на засіданнях Київського районного суду Харкова.

Як повідомляв УНІАН, учора, 28 березня, заступник генерального прокурора України Євген Блажівський повідомив, що органи прокуратури розраховують не пізніше ніж через 5 днів передати до суду кримінальну справу за обвинуваченням Ю.Тимошенко у розкраданні бюджетних коштів та ухиленні від сплати податків у період управління корпорацією «Єдині енергетичні системи України».

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила стосовно Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

У січні цього року Слідчий відділ управління СБУ в Харківській області закінчив розслідування справи проти екс-прем`єра України Ю.Тимошенко щодо фінансових порушень корпорації ЄЕСУ.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовому підробленні і в ухилянні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією «ЄЕСУ» фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.