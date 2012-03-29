В камеру Тимошенко поставили ще одне ліжко

Харків. 29 березня. УНІАН. У камері Качанівської виправної колонії, де утримується екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, поставили третє ліжко.

Як передає кореспондент УНІАН, цю інформацію сьогодні підтвердив журналістам заступник начальника Качанівської виправної колонії – виконувач обов’язків начальника колонії Ігор Колпащіков.

«Третє ліжко стоїть, але нікого туди не підселяли. Кімната 37 квадратних метрів. Із розрахунку необхідної для однієї особи площі, там можуть проживати до шести осіб», - сказав І.Колпащіков.

На запитання журналістів, чи планується доселення ще однієї ув’язненої до камери Ю.Тимошенко, І.Колпащіков не дав конкретної відповіді.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко заявив, що до камери його підзахисної планують доселити жінку, яка відбуває покарання за навмисне вбивство. С.Власенко через це висловив побоювання за життя Ю.Тимошенко.