Маркевич - сконцентрований

Харків. 29 березня. УНІАН. Напередодні вильоту до Португалії головний тренер Металіста Мирон Маркевич відповів на запитання журналістів.

Що ви знаєте про суперника, дивилися матчі за участю Спортинга?

Звичайно, після жеребкування ми переглядали матчі за участю Спортинга, дивилися останні ігри в Лізі Європи з Манчестер Сіті. Команда провела на хорошому рівні матч, вибила одного з фаворитів змагання. Манчестер Сіті - одна з кращих команд в Європі - це тільки вказує на потенціал Спортинга.

У команді немає емоційного спаду після поразки від київського Арсеналу?

Звичайно, сталася неприємна поразка, але вони повинні бути професіоналами. Вони повинні перебудуватися і думати про наступний матч - зі Спортингом.

Після поразки від Арсеналу шанс поборотися за перші два рядки турнірної таблиці не дуже великий...

Є зараз Ліга Європи, треба концентруватися на цьому турнірі. Коли у нас буде матч Чемпіонату України, ми повинні до кінця грати, показувати хороший футбол для наших уболівальників, щоб вони приходили на стадіон. Потрібно показувати гарну гру завжди, в кожному матчі.

Ви вже «спробували» на собі представників різних чемпіонатів, можете дати оцінку португальському?

У чемпіонаті Португалії є чотири хороші команди: Брага, Бенфіка, Порту і Спортинг. Чемпіонат там дуже цікавий. Свого часу ми грали з Бенфікою. Зараз матч зі Спортінгом. Знайомі, звичайно, з цим чемпіонатом, тим більше що Україні везе на португальські команди - Ліга Європи, Ліга Чемпіонів.

Яка кадрова ситуація в Металісті, чи всі зможуть зіграти?

Фініньо під питанням, подивимося, чи зможе зіграти Пшеничних. Є у нас два дні. Едмар пропускає, а всі інші готуються до матчу.

Яку програму готуєте футболістам в Лісабоні?

Подивимося. Зараз приїдемо, проведемо тренування і подивимося. Футболісти самі, напевно, захочуть подивитися місто. Тим більше у нас багато бразильців. Я гадаю, їм буде приємно опинитися в Лісабоні.

Ви плануєте відвідати матч Ліги Чемпіонів Бенфіка - Челсі?

Я спочатку хотів, але потім відмовився від цієї ідеї. У нас ввечері тренування, і треба сконцентруватися на своїй грі.

На знімку: Мирон Маркевич спостерігає за грою Металіста з австрійським Зальцбургом в одному з матчів Ліги Європи.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА