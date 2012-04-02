Визначено лікарню, куди покладуть Тимошенко

Харків. 2 квітня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко лікуватимуть в умовах високоспеціалізованого стаціонару.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

У відомстві поінформували, що на виконання доручення Генеральної прокуратури України та звернення Державної пенітенціарної служби Міністерством охорони здоров’я скликана комісія висококваліфікованих фахівців для проведення медичного огляду Ю.Тимошенко та визначення шляхів подальшої реалізації рекомендацій Міжнародної медичної комісії. Комісія виїхала до Харкова, підкреслили у МОЗ.

Виконання рекомендацій медиків щодо лікування Ю.Тимошенко, зазначили у відомстві, планується організувати в умовах спеціалізованого стаціонару в одному із багатопрофільних медичних закладів міста Харкова, зокрема у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у відділенні патології хребта та переферійної нервової системи.

У МОЗ стверджують, що матеріально-технічна база лікарні повністю відповідає всім вимогам, висловленим спеціалістами із Німеччини та узгодженим усіма спеціалістами медичної комісії Міністерства охорони здоров’я.

Заклад спеціалізується на наданні допомоги пацієнтам з подібною патологією багато років, має потужний кадровий потенціал та напрацьовані методики. У лікарні є можливість повністю виконати рекомендації відносно медикаментозного лікування, зокрема за необхідності селективного введення лікарських засобів безпосередньо до ділянки патологічного процесу, запевняють у МОЗ. Також у міністерстві підкреслили, що у лікарні відпрацьовано застосування сучасних (зокрема, визнаних іноземними фахівцями), методик із використанням найновішого фізіотерапевтичного обладнання. У відомстві уточнили, що відновне лікування включає в себе систему інших реабілітаційних заходів лікувальної фізкультури, гімнастики та лікувального масажу, які застосовуються в комплексному підході для організації лікування пацієнтів.

Фахівці установи та заклад в цілому визнаний міжнародною спільнотою як високоспеціалізований центр з реабілітації та відновлювального лікування серед пацієнтів із такими захворюваннями, запевнили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні генеральний прокурор України Віктор Пшонка доручив ДПтСУ та МОЗ забезпечити обстеження та лікування екс-прем’єра Юлії Тимошенко за межами Качанівської колонії.

Зокрема, В.Пшонка дав доручення «вжити необхідних заходів, в рамках чинного законодавства, для забезпечення обстеження та лікування засудженої Ю.Тимошенко у спеціалізованій медичній установі за межами Качанівської виправної колонії».