Облрада затвердила програму «Земля людям»

Харків.7 вересня. УНІАН. XVIII сесія Харківської облради V скликання затвердила обласну програму «Земля - людям».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами доповідача, Програма розрахована на повнолітніх осіб, які постійно (більше 5 років) проживають на території Харкова й Харківської області і не використали своє право на безоплатну приватизацію земельної ділянки.

Один з розділів програми містить перелік заходів щодо її реалізації. Перший пункт передбачає збір заяв громадян про надання земельних ділянок і копій необхідних документів, проведення анкетування громадян, які хочуть отримати земельні ділянки.

Всього у програмі зазначено 9 пунктів заходів. В останньому з них передбачене створення комунального підприємства, головною метою якого буде забезпечення проведення землевідвідних та землеоціночних робіт при виконанні заходів програми.

Слова критики програми та підходів до її реалізації висловили представники опозиції.

Як зауважив голова фракції БЮТ Андрій СТРОНОВ, у програмі як слід не прописаний механізму видачі землі. З його точки зору, процес роздачі землі у такий спосіб таїть можливість корупції, загрозу земельних конфліктів, рейдерських захоплень.

«Виборча кампанія, боротьба за голоси виборців у черговий раз змусила поставити віз поперед коня. Спочатку ми збираємо заяви громадян про виділення земельних ділянок, а потім - вивчення й визначення існуючих на території області вільних земель. Шановні депутати, ця програма – пряме відбиття анекдоту: «Мама, жарте рибу. - Риби немає! - Мама, жарте, риба буде!», - сказав А.СТРОНОВ.

З точки зору фракції «Наша Україна» програма не погана, але те, як вона впроваджуватиметься, викликає багато запитань, і взагалі, на думку нашоукраїнців, вона більше нагадує передвиборчий піар.

Як висловився представник «Нашої України» Олександр ГОЛУБ, «все те, що отут написане, не більше, як для десятикласника якогось, розумієте. Дуже примітивно. Будемо відверті. Ну дивіться, написано навіть у вигляді побажань. Немає чіткості у тому, хто відповідає, на який термін розраховує, етапи цієї програми. Після виконання чергового етапу переходимо до наступного етапу. Тобто ця програма тільки для того, щоб до виборів, а потім за цю програму нема з кого спитати».

За прийняття Програми однозначно висловилася фракції комуністів.

«Я вважаю, що ті, хто сьогодні в черзі – вони заслуговують землі. Але питання, як би нам дійсно їх не обдурити. Як би ми не задовольнили потреби окремих товстосумів, знову, так би мовити, не кинули наш народ. Я хотів би, щоб це було, як при радянській владі», - сказав член фракції КПУ Павло ТИЩЕНКО.

В цілому за прийняття програми «Земля - людям» проголосувало 98 депутатів, проти - 0, утрималося - 11.