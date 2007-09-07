Програма «Земля - людям» є профанацією - Аваков

Харків. 7 вересня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вважає, що прийнята Харківською обласною радою програма «Земля - людям» у тій формі, яка затверджена депутатами, являє собою профанацію.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, таку оцінку губернатор дав, коментуючи підсумки голосування депутатів, які на сесії у четвер затвердили програму.

А.АВАКОВ зазначив, що багато мешканців Харківщини дійсно потребують ділянок, проте, на думку керівника області, необхідні реальні механізми виділення землі.

«Я боюся, аби таким недосконалим документом ми не профанували інтереси людей. Йде гра на дуже тонких почуттях. Цілком правильно - дуже багатьом з наших людей необхідно дати ділянки землі для житлового будівництва. Але в тій формі, у якій це запропоновано, я констатую, що, на жаль, це профанація» - заявив А.АВАКОВ.

За його словами, деякі пропозиції, які лунали у сесійній залі, суперечать українському законодавству. «Жителю необхідно брати «Земельний кодекс України», «Конституцію України», заяву і йти в ту сільську раду, у якій він хоче отримати ділянку. Все інше - це PR і зайві слова», - вважає губернатор..

А.АВАКОВ утримався від голосування з цього питання. «Я підтримую програму «Земля – людям» по суті, але не можу підтримати документи, що профанують її», - сказав він.

Що стосується розпорядження губернатора з виділення 2 га землі представникам сільської інтелігенції, то, за словами А.АВАКОВА, до 15 вересня буде підведено підсумок реалізації першої частини програми.

«Як тільки закінчиться перший етап інвентаризації, ми співставимо два списки - скільки людей в районі претендують на землю і скільки є вільної землі. Якщо ми побачимо, що є можливість виділити ділянки, то з 15 вересня по 15 грудня включно ми закінчимо процедуру виділення землі кожній такій людині», - підкреслив голова облдержадміністрації.