Кому довіряють харків'яни

Харків. 4 квітня. УНІАН. В Харківській області проведено соціологічне опитування на предмет довіри до провідних політиків і громадських діячів краю.

Як передає кореспондент УНІАН, результати дослідження соціологів оприлюднив голова Харківської облдержадміністрації Михайл Добкін під час зустрічі з журналістами місцевих та столичних видань.

Зокрема, за результатами соцопитування, стабільно високий рейтинг довіри серед харків’ян має Харківський міський голова Геннадій Кернес.



У разі, якби вибори мера Харкова відбулися найближої неділі, то за Г.Кернеса проголосувало б 32% проти 30%, які він отримав на виборах. Рейтинг Арсена Авакова з 29% під час виборів 2010 року в січні 2012-го впав до 8% і в березні 2012-го – до 7%.

У губернатора М.Добкіна – позитивний рейтинг 45%, негативний – 48%, у Г.Кернеса – 44% і 53%, в Олександра Ярославського – 33% і 31%. Рівень довіри до А.Авакова – 10%, рівень недовіри – 83%.

Якби вибори до Верховної ради України відбулися у найближчу неділю, Партія регіонів на Харківщині отримала б 29% – це її стабільний міжвиборчий рейтинг. У БЮТ було в січні 8%, зараз – 7%, у КПУ було 10%, стало 13%», – підкреслив Михайло Добкін.

Соціологічне опитування було проведене групою «Взаємодія».