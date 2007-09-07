БЮТ за зміну секретаря міськради - Фельдман

Харків. 7 вересня. УНІАН. Блок Юлії ТИМОШЕНКО порушить питання про зміну секретаря Харківської міської ради одразу після дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції у харківському прес-центрі «Майдан Свободи» депутат Верховної ради України V скликання, керівник обласного виборчого штабу БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН.

За його словами, питання зміни нинішнього секретаря давно назріло, і БЮТ уже визначився з кандидатурою.

«У нас це питання стоїть уже давно, і, я думаю, що його буде поставлено одразу після виборів, тому що до виборів воно настільки прив’язане до політики, що губиться сама його суть», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Він висловився категорично проти намагань перевести питання зміни секретаря Харківської міськради, яку сьогодні обіймає член Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, «у розряд політики», прив’язати до клопоту якоїсь окремої партії, блоку.

«Це потрібно не якійсь партії, блоку чи комусь особисто, а всім. Треба, щоб міськрада працювала, щоб люди могли спілкуватися, щось погоджувати, робити справу, а не

слухати на свою адресу якісь безглузді висловлювання, і ми надамо їм таку можливість, тобто ми будемо після виборів до цієї розмови повертатися на дуже серйозній основі», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Він зазначив, що це буде «чи то у судовому порядку, чи то ми будемо звертатися до Верховної ради, аби вона своєю більшістю це зробила. Тобто у будь-якому випадку це питання ми не полишимо. Люди повинні знати, що вони звертаються до міської ради, а не в якийсь там кооператив, де нікому не цікава ні їхня думка, ні якась ідею. Нарешті, люди мають бути елементарно впевнені, що вони захищені».

За словами О.ФЕЛЬМАНА, харківський БЮТ уже остаточно визначився з кандидатурою на посаду секретаря міськради, і це буде Олена СТРОНОВА, депутат міськради від фракції БЮТ, головний редактор обласної громадсько-політичної газети «Время».

При цьому О.ФЕЛЬДМАН висловив упевненість, що громадськість Харкові давно готова до таких змін, і люди з надією дивляться на перспективу оновлення влади, котра, як він вважає, сильно дискредитувала себе і має поступитися місцем заради благополуччя півторамільйонного міста.