Харків. 7 вересня. УНІАН. Сьогодні у Харкові налічується 1 146 348 виборців.

Про це передає сайт міської ради з посиланням на керуючого справами міськвиконкому - заступника керівника міської робочої групи обліку виборців Олександра НОВАКА.

Він поінформував, що робота зі складання списків виборців у Харкові йде до завершення. Згідно із законодавством, вона повинна бути завершена до 9 вересня, після чого списки будуть підписані керівником робочої групи і передані в окружні виборчі комісії.

За інформацією О.НОВАКА, робоча група з уточнення списків виборців зробила близько 8 тисяч записів з уточнення списків. Остаточно робоча група визначила, що у Харкові налічується 1 146 348 виборців. Це на 3 445 людей більше, ніж на торішніх виборах.

Найближчими днями списки будуть роздруковані за єдиною формою, підготовленою ЦВК. Її відмінність в тому, що дані друкуються не в алфавітному порядку за прізвищами жителів, а за адресами.