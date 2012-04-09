У Харкові завершується опалювальний сезон

Розпорядження Кернеса

Харків. 9 квітня. УНІАН. У Харкові 9 квітня завершується опалювальний сезон. Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, відповідне розпорядження підписав міський голова Геннадій Кернес. Таким чином, із понеділка від теплопостачання будуть відключені житлові будинки та приміщення, які обладнані індивідуальними опалювальними приладами, школи, лікарні, дитячі садки та інші заклади соціально-культурного призначення.

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