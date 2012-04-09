У Харкові реалізують пілотний проект у IT-сфері

Харків. 9 квітня. УНІАН. У ході ярмарку робочих місць «Політех-2012» було підписано угоду про спільну діяльність державної служби зайнятості України, Комітету Європейської бізнес асоціації та представників IT-компаній щодо задоволення кадрових потреб в IT-сфері.

«Хочу подякувати роботодавцям сфери IT, які вперше за всю історію розвитку відносин між роботодавцями та державною службою зайнятості самостійно ініціювали цей проект. Рамковий договір, який ми сьогодні підписали, також укладається вперше. Цією угодою ми взяли на себе певні зобов`язання, і будемо нести відповідальність. Раніше такого не було. З моєї точки зору, це ознака розуміння вектора розвитку ринку праці і взагалі зміни структури економіки, яку сьогодні продемонстрували IT-роботодавці», – зазначив під час брифінгу за підсумками відкриття ярмарку вакансій директор Державного центру зайнятості Петро Петрашко.

Проект буде реалізований у 3 пілотних областях - Київській, Харківській і Львівській. За словами директора центру зайнятості, саме в цих регіонах найбільш розвинені інформаційні технології і розташована велика кількість IT-компаній: «Ці регіони – лідери в цій сфері. Харків - це місто, яке завжди відрізнялося новітніми технологіями в сфері IT. У Києві також велика чисельність такого роду підприємств, а Львів – це центр IT-сфери західного регіону, на який ми можемо спиратися».

П.Петрашко заявив, що якщо пілотні проекти доведуть свою ефективність, то аналогічна практика буде поширена на всю територію України.