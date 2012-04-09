На Харківщині судитимуть підприємців, які на ізюмських курганах вирощували буряки

Харків. 9 квітня. УНІАН. На Харківщині судитимуть службових осіб одного з товариств з обмеженою відповідальністю, які допустили пошкодження археологічних пам’яток – ізюмських курганів.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на виконувача обов’язків слідчого управління прокуратури Харківської області Олександра Шевченка.

За його даними, під час досудового слідства правоохоронці встановили, що підприємці, порушуючи чинне законодавство, без укладання договору оренди земельної ділянки, встановлення на ній охоронних зон пам’яток археології, незаконно з 2007 року по теперішній час вирощують сільськогосподарські культури на земельній ділянці площею 187,5 га на території Ізюму.

Своєю діяльністю підприємці допустили пошкодження 7 курганів – пам’яток археології та спричинили збитки інтересам держави на суму понад 1 млн грн.

Харківська міжрайонна природоохоронна прокуратура закінчила досудове слідство у кримінальній справі за фактом зловживання службовим становищем службовцями ТОВ, що спричинило тяжкі наслідки. Прокуратура затвердила обвинувальний висновок у справі та скерувала її до суду.