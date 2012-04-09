У Харківського міського голови Кернеса помер батько

Харків. 9 квітня. УНІАН. У Харківського міського голови Геннадія Кернеса помер батько.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, Адольф Кернес помер на 78-му році життя після тривалої хвороби.

Харківська міська рада та виконавчий комітет міської ради висловили співчуття Г.Кернесу у зв’язку зі смертю батька.

«Глибоко сумуємо з усіма, хто любив і цінував Адольфа Лазаревича. Нехай земля йому буде пухом. Життя Адольфа Лазаревича було взірцем беззавітного служіння своїй справі - понад п’ятдесят років він трудився на заводі «Світло Шахтаря». Пам’ять про Вашого батька і його добрі справи ще довго житиме серед тих, хто його знав і працював разом з ним. Сил і витримки Вам у цей важкий час, Геннадію Адольфовичу», - сказано в листі співчуття від депутатського корпусу і членів виконкому.