Михайло Добкін висловив співчуття Геннадію Кернесу у звязку зі сметрю батька

Харків. 9 квітня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін висловив співчуття Харківському міському голові Геннадію Кернесу з приводу тяжкої втрати – смерті його батька Кернеса Адольфа Лазаровича.

«Ваше горе є загальним для всіх, хто його знав. Він назавжди запам`ятається нам професіоналом у своїй справі, надійним колегою та добрим батьком. Поділяю біль невиправної втрати і сумую разом з вами», - йдеться в телеграмі М.Добкіна.

Як повідомляв УНІАН, Адольф Кернес помер на 78-му році життя після тривалої хвороби.