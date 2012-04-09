Колесников: до Євро-2012 будуть «абсолютно готові» всі 4 аеропорти

Харків. 9 квітня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр України, міністр інфраструктури України Борис Колесников у черговий раз запевнив, що до майбутнього чемпіонату Європи з футболу в Україні в усіх чотирьох приймаючих містах аеропорти будуть «абсолютно готові».

Як повідомляє прес-служба футбольного клубу «Шахтар», про це він заявив у Донецьку на стадіоні «Донбас Арена» під час зустрічі з французькими журналістами.

Відповідаючи на відповідне запитання, він сказав: «Аеропорти абсолютно всі будуть готові. 12 квітня ми відкриваємо новий міжнародний аеропорт у Львові й протягом першої половини травня відкриємо два міжнародні аеропорти в Борисполі та Донецьку».

При цьому Б.Колесников додав: «Ми єдина країна, наскільки я розумію, яка за півтора роки побудувала чотири міжнародні аеропорти».

Віце-прем`єр-міністр також зазначив, що в Україні, по суті, не було міжнародних аеропортів, тому треба вирішити також проблему підготовки кваліфікованих кадрів для їх обслуговування. «Потрібно розуміти, що єдиним по-справжньому міжнародним аеропортом у колишньому СРСР був «Шереметьєво-2» у Москві. Тому навіть із психологічної точки зору підготовка персоналу для роботи у великих аеропортах – це проблема», - сказав Б.Колесников.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються у рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція МА «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського у проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерської башти) - 191,3 млн. дол.

На сьогодні аеропорт «Харків» вважають найбільш підготовленим до прийому Євро-2012.

На знімках: відкриття нового терміналу Міжнародного аеропорту «Харків» за участю Президента України Віктора Януковича 28 серпня 2010 року.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА