Харківські лікарі ображені недовірою Тимошенко до вітчизняної медицини

Харків. 9 квітня. УНІАН. Представники медичних кіл Харкова та Харківської області направили звернення екс-прем’єр-міністрові Юлії Тимошенко, віце-прем`єр-міністру - міністру охорони здоров`я України Раїсі Богатирьовій, міністру закордонних справ України Костянтину Грищенку та в Європейський суд з прав людини.

«Звернутися до вас нас змушує той біль і образа, яких свідомо чи несвідомо завдає вітчизняній медичній громадськості Юлія Тимошенко, яка ще недавно була керівником виконавчої гілки влади в уряді Україні і уболівала за розвиток української системи охорони здоров`я, особисто займалася придбанням медичного обладнання, ліків тощо» - йдеться у відкритому листі, текст якого передано УНІАН.

«Склалося так, що сьогодні вона знаходиться в розпорядженні пенітенціарної системи України, на території Харківської області, в Качанівській виправній колонії. Незалежно від цього нас щиро непокоїть її стан здоров’я, втім, як і кожної іншої людини. І ми щиро готові надати їй саму ефективну допомогу. Тим більше, що Харківська область має для цього всі можливості. Ми маємо досвід, знання, апаратуру, які повністю відповідають світовим вимогам. Достатньо сказати, що в місті Харкові розташовані і плідно працюють, 9 інститутів Національної академії медичних наук України, 3 вищих навчальних закладів медичного профілю, а також добре укомплектовані як кадрово, так і технічно спеціалізовані заклади. Юлії Володимирівні запропоновано пройти курс лікування в одній з кращих відомчих лікарень – Центральній клінічній лікарні №5 «Укрзалізниці», де є всі можливості на самому сучасному рівні здійснити курс лікування. Більше того – наші лікарі добре знають сучасні методи лікування, які вони опанували в тому числі і в кращих закордонних лікарнях, але, якщо на те буде потреба, ми готові прийняти допомогу провідих закордонних фахівців, з якими у багатьох з нас є багаторічні професійні стосунки», - наголошують автори листа.

Харківські медики наголосили, що їм є незрозумілим зневажливе ставлення до людей, які давали клятву Гіппократа і послідовно її дотримуються.

«Здоров`я людини - це святе, допомогти хворому - це справа нашої людської гідності. Відмову від лікування у вітчизняній клініці ми, люди досить далекі від політичних інтриг і змагань, розуміємо як непередбачливість, нехтування своїм здоров`ям і бажання перенести свою хворобу на інше поле, при цьому забуваючи, що орати на цьому полі може тільки здорова людина. Висловлюємо щиру надію на те, що наше звернення допоможе Юлії Володимирівні прийняти зважене і помірковане рішення, а представникам європейської сторони - краще зрозуміти, що медична спільнота України щиро бажає допомогти хворій людині, незважаючи на її соціальне, матеріальне, політичне становище», - йдеться у зверненні.

Під зверненням підписалися члени-кореспонденти НАМН України, заслужені діячі науки України, головні лікарі харківських лікарень, доктори і кандидати медичних наук.