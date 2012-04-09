Всі районні бібліотеки Харківщини отримають набори книг - Маренич

Харків. 9 квітня. УНІАН. У рамках виставки-ярмарку «Харківські видавці - районам області» всі районні бібліотеки отримають набори книг у подарунок.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні поінформувала на брифінгу начальник управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторія Маренич.

«Як і минулого року, всі районні бібліотеки отримають набори книжок від управління у справах преси та інформації. Це навчальна, художня, довідкова література. Крім того, коли до нас звертаються з проханням надати якусь певну літературу за потребою, ми переглядаємо всі наші контрольні екземпляри і віддаємо їх, якщо є така можливість. Зараз бібліотеки потребують книг, незважаючи на те що виділяються кошти для цих цілей, що існує програма «Бібліоміст», за якою надходять книги до бібліотек Харківської області. Тому ми це почали робити і, безумовно, будемо продовжувати цю роботу», - сказала В.Маренич.