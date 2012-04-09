Харків. 9 квітня. УНІАН. Сьогодні в Харківській області завершено опалювальний сезон.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, згідно з розпорядженням №206, пілписаним першим віце-губернатором Валентином Дулубом, у зв’язку з підвищенням середньодобової температури повітря до +8 градусів з 9 квітня в Харківській області завершено опалювальний сезон.

Організаціям і підприємствам, що знаходяться у сфері управління облдержадміністрації, дозволено закінчити опалювальний сезон у житлових будинках, школах, лікарнях, дитячих та інших закладах побутового та соціально-культурного призначення.

Райдержадміністраціям та головам міст обласного значення запропоновано вжити аналогічних заходів, йдеться у розпорядженні.