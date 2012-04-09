Виставка «Харківські видавці - районам області» побуває у найбільших містах краю

Харків. 9 квітня. УНІАН. Після завершення заходів, які відбудуться з 10 по 17 квітня у Дергачівському районі, книжкова виставка-ярмарок «Харківські видавці – районам області» 18 квітня розпочне роботу у Краснокутську і триватиме до 24 квітня.

Про це повідомила сьогодні під час брифінгу начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації Вікторія Маренич.

«Ми вирішили присвятити цю зустріч, до участі у якій крім Краснокутського будуть запрошені Валківський, Коломацький і Нововодолазький райони, 125-річчю від дня народження видатного Леся Курбаса, ім’я котрого тісно пов’язано з харківською, українською та світовою театральною діяльністю», - сказала В.Маренич.

З 25 квітня по 2 травня виставка-ярмарок відвідає Красноград, і буде присвячена видатному українському композитору, піаністу і педагогу Миколі Лисенко.

За словами В.Маренич, окрім традиційного книжкового ярмарку, на відвідувачів чекає велика книжкова виставка, яка буде розповідати про життя та творчість Євгена Гребінки, Леся Курбаса, Миколи Лисенка та інших - це будуть твори цієї людини або твори про неї.

«Далі книжкові виставки відбудуться у Чугуєві, Куп’янську, Балаклії, Лозовій і Мерефі. Наприкінці року Мерефа збере жителів Харкова і Харківського району. Ми вирішили провести захід не в самому обласному центрі, а трохи ближче до читача, щоб житель Харківського району міг приїхати до Мерефи, ознайомитися з новинками літератури харківських видавництв і придбати книги», - повідомила начальник управління.

Кожна виставка, наголосила В.Маренич, буде присвячена видатній людині, яка залишила свій слід в історії Слобожанщини. Зокрема, захід у Чугуєві буде присвячений 168-річчю із дня народження знаменитого художника Іллі Рєпіна.