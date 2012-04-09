Кожем’якін летить в Італію виручати Авакова

Харків. 9 березня. УНІАН. Лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін має намір особисто взяти участь у засіданні італійського суду у справі щодо екстрадиції екс-губернатора Харківщини Арсена Авакова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Кожем’якін повідомив сьогодні на брифінгу.

«Я особисто за дорученням політради партії буду присутній на цьому суді», - сказав А.Кожем’якін, додавши, що засідання має відбутися завтра.

Лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» також повідомив, що основною метою його присутності в суді є оголошення звернення «Батьківщини» та особисто голови партії Юлії Тимошенко з проханням не видавати А.Авакова Україні, оскільки його переслідують з політичних мотивів.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводський райсуд Харкова обрав екс-губернатору запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що перебуває за кордоном у відрядженні.

21 березня у прокуратурі Харківщини повідомили, що Інтерпол розпочав розшук А.Авакова.

25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне (регіон Лаціо).

29 березня Генпрокуратура України повідомила, що суд в Італії ухвалив рішення про тимчасовий арешт А.Авакова терміном на 40 діб.