У Харкові невідомі пограбували «швидку»

Харків. 9 квітня. УНІАН. У Харкові з машини швидкої допомоги невідомі викрали кардіограф та сумку лікаря з ліками.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, крадіжка сталася 4 квітня близько 21:00 на території харківської лікарні №31.

Невідомі особи здійснили крадіжку речей, які знаходилися в автомобілі у той час, коли бригада швидкої допомоги повела пацієнта до палати, а водій швидкої покинув автомобіль.

Працівники сектору карного розшуку здійснюють оперативно-розшукові заходи з розшуку злочинців. Слідчий відділ райвідділу міліції вирішує питання про порушення кримінальної справи за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Сума збитків встановлюється.