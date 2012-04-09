Кернес попросив матеріальну допомогу при доходах у 6 мільйонів

Харків. 9 квітня. УНІАН. Згідно з декларацією, яка оприлюднена на сайті Харківської міськради, загальна сума сукупного доходу Кернеса за 2011 рік сстановить 6,3 мільйона гривень.

Основними статтями доходу вказані отримання дивідендів та відсотків. Зарплата Кернеса становила 126 000 гривень. Крім того, харківський мер отримав ще й матеріальну допомогу від держави у розмірі 22 тисячи гривень.

Про доходи сім`ї нічого не сказано.

Ні землі, ні будинку, ні квартири у Кернеса немає. Проте є два автомобілі - Porsche Cayenne 2003 року і Mercedes Benz 2009 року.

Крім того, на рахунку в банку у Кернеса лежить 382 500 гривень.

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