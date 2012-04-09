У посольстві Португалії високо оцінили готовність Харкова до Євро-2012

Харків. 9 квітня. УНІАН. В Посольстві Португалії високо оцінили готовність Харкова до Євро-2012.

Свою оцінку рівня готовності приймаючого міста висловив під час візиту до Харкова заступник голови дипломатичної місії Посольства Португалії в Україні Жозе М. Корнейру Мендеш.

Дипломат відзначив високий рівень підготовки міста до проведення матчів континентальної першості, а також висловив сподівання, що Харків гідно прийме гостей Євро-2012.

«Що стосується підготовки Харкова до проведення Євро-2012, то я не бачу якихось серйозних проблем у вашому місті. Я вважаю, що Харків гідний цього футбольного заходу і проведе його на найвищому рівні», - сказав Жозе Мендеш.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», Жозе Мендеш оглянув стадіон «Металіст», ознайомився з його інфраструктурою, а також подивися матч за участю португальської команди «Спортинг», яка проводила в гостях зустріч з харківським «Металістом» у 1/4 фіналу Ліги Європи.

В ході свого візиту Жозе Мендеш також повідомив, що на матчі Євро-2012 до Харкова збираються приїхати близько 4 тисяч португальських уболівальників. Крім цього, за словами дипломата, під час футбольної континентальної першості до України планує приїхати віце-прем’єр-міністр з публічних питань Португалії.

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» до Євро-2012 (38,6 тис. глядацьких місць) урочисто відкрито 5 грудня 2009 року. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена Олександра Ярославського (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH та ФК «Металіст), 70% - бюджетні кошти. Загальна сума запланованих в реконструкцію стадіону інвестицій - 95,3 млн. дол. У 2011 році О.Ярославський інвестував у реконструкцію ігрового поля стадіону «Металіст» близько 3 млн. євро.

На знімках: стадіон «Металіст», який влітку приматиме матчі Євро-2012; (внизу) фани португальського Спортинга на стадіоні «Металіст» уболівають за свою команду у матчі Ліги Європи з місцевим Металістом.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА