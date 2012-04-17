ДТП на трасі Харків – Охтирка: двоє загиблих

Харків. 17 квітня. УНІАН. На Харківщині внаслідок зіткнення двох іномарок загинуло дві особи, ще четверо - травмовані.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, ДТП сталася 16 квітня близько 20.20 у Дегргачівському районі на трасі Харків - Охтирка.

25-річний водій автомобіля BMW, розвертаючись на трасі, скоїв зіткнення з автомобілем Renoult під керуванням 40-річного водія, що рухався в попутному напрямку.

Внаслідок ДТП від отриманих травм на місці події загинуло двоє пасажирів автомобіля Renoult: 40-річна жінка та її 8-річна донька. Обидва водія іномарок та їхні пасажири – 21-річний чоловік та 3-річний хлопчик з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправлені до лікарні.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.