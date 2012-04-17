Харків і Марибор підписали угоду про партнерські відносини

Харків. 17 квітня. УНІАН. Харків та Марибор (Словенія) підписали угоду про партнерські відносини.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, сьогодні підписали документ у словенському Мариборі Харківський міський голова Геннадій Кернес та мер міста Марибор Франц Канцлер.

Г.Кернес відзначив особливу цінність для Харкова досвіду муніципальної влади Марибора.

Договір передбачає двосторонні відносини та співпрацю в соціальній, економічній, гуманітарній та культурній сферах, у галузі туризму, бізнесу, промисловості, науки, сільського господарства, охорони довкілля, ярмаркового бізнесу тощо.

«Для нас важливий і цінний досвід наших партнерів у всіх сферах міського життя та роботи муніципальних властей. Упевнений, ми знайдемо безліч точок дотику і можливостей для співпраці з мешканцями Марибора», - зазначив Г.Кернес.