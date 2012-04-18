Власенко: стан здоров’я Тимошенко не дозволяє їй іти до суду

Харків. 18 квітня. УНІАН. Стан здоров’я екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко не дозволяє їй брати участь у попередньому судовому засіданні у справі щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», яке заплановано на 19 квітня.

На цьому в коментарі кореспонденту УНІАН наголосив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.

«У цьому немає необхідності. Стан здоров’я не дозволяє Тимошенко брати участь у судовому засіданні», - сказав С.Власенко.

Він також зазначив, що на сьогодні захист Ю.Тимошенко не отримував письмового висновку німецьких лікарів, які оглянули Ю.Тимошенко та запропоновану для її лікування Центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці» в Харкові 13 квітня.

