Сьогодні суд над Тимошенко: на пл. Руднєва прийшли прихильники і противники

Харків. 19 квітня. УНІАН. У Харкові перед будинком обласного апеляційного суду, де сьогодні Київський районний суд Харкова розпочне попереднє слухання справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», проходять мітинги прихильників та противників екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі Руднєва, де розташовано суд, проходять одночасно кілька масових акцій.

По периметру будівлі суду щільним кільцем вишикувалися працівники міліції.

Безпосередньо біля суду проходить акція противників Ю.Тимошенко. У ній беруть участь близько 2 тисяч осіб. Люди тримають державні прапори, транспаранти з написами: «Юля, лечись у нас! Заграница тебе не поможет», «Юлины руки ничего не брали, Юлины руки не крали, они только цены на газ поднимали», «Харьков – харьковчанам, а не Юлькиным фанам». Учасники акції також скандують: «Юлю пожизненно на нары!», «Юлю из камеры люкс в общую тюрму!».

На відстані близько 100 м від будівлі суду проходить акція протесту прихильників Ю.Тимошенко, у якій беруть участь близько 2 тисяч осіб (автобуси з її прихильниками з різних регіонів України продовжують прибувати). Люди тримають державні прапори, символіку БЮТ, «Батьківщини», прапори партій «Фронт Змін», «Наша Україна», УНП. Учасники акції вимагають об’єктивного розгляду порушених проти Ю.Тимошенко кримінальних справ.

Обидва мітинги розділені кордоном міліції.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня прокуратура Харківської області направила до Київського райсуду Харкова кримінальну справу щодо ЄЕСУ.

Ю.Тимошенко у справі ЄЕСУ судитиме 36-річний суддя Костянтин Садовський.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко, яка очолювала корпорацію у 1995-1997 роках, «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування більш як 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було упровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми заховання валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Разом з тим, німецькі лікарі, які проводили медогляд Ю.Тимошенко, а також її адвокати заявляють, що стан здоров’я не дозволяє екс-прем’єру брати участь у судовому засіданні.

За даними Державної пенітенціарної служби, Ю.Тимошенко написала заяву про відмову брати участь у судовому засіданні щодо ЄЕСУ.