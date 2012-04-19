Колесниченко вважає, що не слід зволікати із судом над Тимошенко

Харків. 19 квітня. УНІАН. Народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко вважає, що немає сенсу далі зволікати з розглядом справи про ЄЕСУ.

Про це він заявив журналістам у перерві попередніх судових слухань у справі Тимошенко.

«Адвокати, які захищають Юлію Тимошенко, пікируются, демонструючи свій професіоналізм, але поки справа не розглянута і, по суті, не буде розглянута сьогодні. Прокурор заявив про готовність всіх пунктів звинувачення, і я вважаю, що дата розгляду справи має бути призначена сьогодні. Як адвокат я позитивно оцінюю підготовку судді. Він кваліфіковано відсікає спроби перетворити судове засідання на політичні переговори», - сказав В.Колесниченко.