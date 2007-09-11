«Зоряний міст» пройде 13-15 вересня

Харків. 11 вересня. УНІАН. IX Міжнародний фестиваль фантастики «Зоряний міст» цього року у Харкові проходитиме з 13 по 15 вересня.

Як повідомили організатори фестивалю, урочисте відкриття відбудеться у четвер, 13 вересня, в Палаці студентів Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.

На сьогодні підтвердили готовність взяти участь у фестивалі Олександр ГРОМОВ, Марина і Сергій ДЯЧЕНКИ, Вадим ПАНОВ, Володимир ВАСИЛЬЄВ, Федір БЕРЕЗІН, Василь ГОЛОВАЧОВ та інші відомі авторів.

Оргкомітет зазначає, що цього року в роботі «Зоряного мосту» братимуть участь не лише письменники-фантасти, але і науковці, студенти, школярі.

В рамках фестивалю в ХНУ ім. Каразіна пройде культурологічна конференція.